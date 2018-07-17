Спортсмены из 8 стран поучаствуют в чемпионате Беларуси по легкой атлетике на стадионе "Динамо"

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из восьми стран примут участие в открытом чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который 20-21 июля примет обновленный стадион "Динамо", сообщили корреспонденту БЕЛТА в БФЛА.
В состязаниях примут участие около 400 атлетов, среди которых будут не только белорусы, но и представители Ирана, Ирака, Австралии, Казахстана, Азербайджана, Израиля, Дании и Литвы.
Белорусская команда планирует выступить сильным составом. На дорожку в беге на 100 м с барьерами планируют выйти Алина Талай, спринтер Кристина Тимановская, которая совсем недавно показала высокий результат (11,04 сек.) в этой дисциплине. В секторе для метания копья ждут одного из лидеров сезона Татьяну Холодович, в прыжках в высоту выступит Максим Недосеков.
Общий призовой фонд чемпионата Беларуси по легкой атлетике составит более Br42 тыс. Чемпионат Беларуси по легкой атлетике 20-21 июля на стадионе "Динамо" станет и проверкой сил перед континентальным форумом, который с 7 по 12 августа примет Берлин.-0-
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