9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незадолго до открытия Олимпийских игр в Пхенчхане спортсмены из КНДР и Республики Корея сделали совместное селфи.

Фотоснимок был размещен в соцсети Instagram, на нем позируют фигуристы Алекс Кан Чан Кан (Республика Корея) и Ким Ю Сик (КНДР). За короткое время фото набрало множество лайков.

"С моим братом с севера", - подписал фотографию Алекс Кан Чан Кам.

В начале 2018 года наметилось потепление в отношениях между КНДР и Республикой Корея. Они договорились о сотрудничестве во время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхенчхане.-0-