Спортсмены из семи стран примут участие в фестивале "Ушу для дружбы" в Минске

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 500 спортсменов из семи стран примут участие в международном фестивале "Ушу для дружбы", приуроченном ко Дню институтов Конфуция. Акция пройдет 20-21 октября в Белорусском государственном университете физической культуры, сообщили БЕЛТА организаторы.

В фестивале выступят представители Беларуси, России, Литвы, Латвии, Польши, Италии и Китая. Церемония открытия в формате красочного представления состоится в легкоатлетическом манеже БГУФК 20 октября. Борьба за награды турнира развернется в трех возрастных категориях: взрослые, юниоры и юноши. Атлеты посоревнуются в разделах Саньда и Таолу, они продемонстрируют свое мастерство в комплексах с оружием и без оружия, традиционном ушу.

Гостей фестиваля ждут не только спортивные баталии, но и насыщенная интерактивная программа с яркими элементами традиционных праздников Поднебесной. В программе мастер-классы по ушу от китайских специалистов, чайная церемония и дегустация напитка, приготовленного по всем канонам, экспресс-уроки по китайскому языку и каллиграфии, а также конкурсы, анимация и тематические фотозоны.

Развлекательные площадки в Легкоатлетическом манеже БГУФК будут работать с 11.00 до 18.00. Вход на фестиваль свободный.

Организаторами мероприятия являются Белорусский государственный университет физической культуры, класс Конфуция БГУФК и Белорусская федерация ушу.-0-