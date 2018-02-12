Спортсмены Канады 12 февраля завоевали две золотые медали на Олимпиаде

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшний олимпийский день оказался наиболее успешным для спортсменов Канады, которые завевали три награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Канадская медальная копилка пополнилась двумя золотыми наградами и одной бронзовой. В медальном зачете Пхенчхана-2018 лидируют атлеты Германии, у которых 7 наград - 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Больше всех медалей у команды Норвегии - 9 (2, 4, 3). За прошедшие дни Игр медалистами стали представители 17 стран. Белорусские спортсмены пока не поднимались на олимпийский пьедестал почета.

Итоги дня:

Сноуборд. Слоупстайл. Женщины.

1. Джейми Андерсон (США).

2. Лори Блуин (Канада).

3. Энни Рукаярви (Финляндия).

Фигурное катание. Командный турнир.

1. Канада.

2. Россия.

3. США.

Биатлон. Гонка преследования. Женщины.

1. Лаура Дальмайер (Германия).

2. Анастасия Кузьмина (Словакия).

3. Анаис Бескон (Франция).

Биатлон. Гонка преследования. Мужчины.

1. Мартен Фуркад (Франция).

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

2. Бенедикт Долль (Германия).

Конькобежный спорт. 1500 м. Женщины.

1. Ирен Вюст (Нидерланды).

2. Михо Такаги (Япония).

3. Маррит Ленстра (Нидерланды).

Фристайл. Могул. Мужчины.

1. Микаэль Кингсбери (Канада).

2. Мэтт Грэм (Австралия).

3. Даити Хара (Япония).

Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины.

1. Марен Лундбю (Норвегия).

2. Катарина Альтхаус (Германия).

3. Сара Таканаси (Япония).-0-