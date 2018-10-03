Спортсмены "Лидсельмаша" в четвертый раз выступят в Лиге чемпионов по мини-футболу

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Лидсельмаша" сегодня в четвертый раз примут старт в Лиге чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В косовской Приштине чемпионы Беларуси в стартовом матче в квалификационной группе 4 основного этапа сыграют с португальским "Спортингом" из Лиссабона. Во второй день соревнований, 4 октября, подопечные Виктора Тарчило встретятся с косовским клубом "Феникс", а 6 октября завершат турнир матчем с главным фаворитом казахстанским "Кайратом" из Алматы. В элитный раунд отборочного турнира выйдут три лучшие команды. В элитном раунде выступят 16 команд, разделенных на четыре группы, победители которых получат право в апреле 2019 года сыграть в решающем этапе - "Финале четырех".

Лидчане дебютировали в главном континентальном турнире шесть лет назад, не сумев пробиться в элитный раунд квалификации. Это им удалось сделать в сезоне 2015/2016, когда они едва не вышли в "Финал четырех", уступив путевку испанскому клубу "Интер Мовистар", который в итоге стал серебряным призером ЛЧ. В позапрошлом сезоне "Лидсельмаш" остановился на третьем месте в своей квалификационной группе основного этапа.-0-