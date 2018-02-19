Спортсмены Норвегии возглавляют медальный зачет Олимпиады-2018

19 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Только три комплекта наград было разыграно сегодня на зимних Играх в Пхенчхане, передает корреспондент БЕЛТА.
Очередные золотые медали Олимпиады-2018 завоевали спортсмены Норвегии и Германии. Норвежцы лидируют в медальном зачете, в их активе уже 28 наград - 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых. На второй позиции команда Германии - 20 (10, 6, 4). Олимпийцы Беларуси занимают 15-е место благодаря золоту Анны Гуськовой и серебру Дарьи Домрачевой.
Конькобежный спорт. 500 м. Мужчины.
1. Хавард Лоренцен (Норвегия).
2. Мин Кью Ча (Республика Корея).
3. Гао Тинью (Китай).
Прыжки на лыжах с трамплина. Команды. Мужчины.
1. Норвегия.
2. Германия.
3. Польша.
Бобслей. Двойки. Мужчины.
1. Германия.
1. Канада.
3. Латвия.-0-
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