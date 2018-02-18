Спортсмены Норвегии вышли в лидеры медального зачета Олимпиады-2018

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. После двух подряд медальных дней сегодня белорусские олимпийцы не смогли завоевать награды Пхенчхана-2018, передает корреспондент БЕЛТА.

Ближе всех к пьедесталу почета сегодня был фристайлист Станислав Гладченко, который пробился в число шести соискателей наград в лыжной акробатике. В финальной попытке Станислав пошел ва-банк, исполнив самый сложный прыжок среди всех финалистов. Первая часть полета была выполнена четко, а вот приземление подвело - в итоге лишь 6-е место.

Белорусский фристайлист Станислав Гладченко остался без олимпийской медали В финальной попытке белорус пошел ва-банк, решив исполнить самый сложный прыжок среди всех соискателей наград с коэффициентом 4,900.

За неделю до финиша Олимпиады Беларусь с двумя наградами - золотом Анны Гуськовой и серебром Дарьи Домрачевой - занимает 15-е место в медальном зачете Игр. Вперед вышла Норвегия, спортсмены которой завоевали 26 наград (9 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых). Призерами ОИ уже становились представители 26 стран.

Итоги дня:

Фристайл. Лыжная акробатика. Мужчины.

1. Александр Абраменко (Украина).

2. Цзя Цзунян (Китай).

3. Илья Буров (Россия).

Фристайл. Слоуп-стайл. Мужчины.

1. Ойстейн Бротен (Норвегия).

2. Николас Геппер (США).

3. Алекс Болью-Маршан (Канада).

Горные лыжи. Гигантский слалом. Мужчины.

1. Марсель Хиршер (Австрия).

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия).

3. Алексис Пентюро (Франция).

Лыжные гонки. Эстафета 4х10 км. Мужчины.

1. Норвегия.

2. Россия.

3. Франция.

Биатлон. Масс-старт. Мужчины.

1. Мартен Фуркад (Франция).

2. Симон Шемпп (Германия).

3. Эмил Хегле Свендсен (Норвегия)

Конькобежный спорт. 500 м. Женщины.

1. Нара Кодаира (Япония).

2. Ли Сан Хва (Республика Корея).

3. Каролина Эрбанова (Чехия).-0-