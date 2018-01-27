США отправят в Пхенчхан рекордное количество спортсменов за историю зимних Игр

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. США отправят в Пхенчхан самую многочисленную сборную в истории зимних Олимпиад, сообщают информагентства со ссылкой на Олимпийский комитет США.
На Играх-2018 США будут представлять 242 атлета (107 женщин и 135 мужчин). Они посоревнуются в 15 дисциплинах во всех семи видах спорта. Среди участников 10 олимпийских чемпионов. Для пятерых из них это уже пятые Игры в карьере.
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.-0-
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