Во время матча "Гомель" - "Динамо-Молодечно". Фото ХК "Гомель"

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертьфинальная стадия плей-офф в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге стартует в четырех городах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель регулярного чемпионата сезона-2017/2018 гродненский "Неман" на своей площадке встретится с новополоцким "Химиком" (начало в 19.00). Минская "Юность" сыграет с "Лидой" (19.00), а солигорский "Шахтер" примет жлобинский "Металлург". Этот матч будет показан в прямом эфире спортивного телеканала "Беларусь 5". Начало трансляции в 18.25.

Главным же противостоянием первой стадии плей-офф хоккейного чемпионата обещает стать матч "Гомель" - "Динамо-Молодечно". Стартовое вбрасывание в гомельском Ледовом дворце состоится в 19.00.

Поединки 1/4 финала пройдут 1 и 2 марта. Затем команды сыграют 5 и 6 марта.

Победителем плей-офф прошлого сезона и обладателем Кубка Президента является гродненский "Неман".-0-