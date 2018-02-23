Стадион "Динамо" откроется матчем легкоатлетов Беларуси, балканских стран и государств Персидского залива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский стадион "Динамо" откроется после реконструкции легкоатлетическим матчем между сборными Беларуси, балканских стран и стран Персидского залива, он состоится 22 июня 2018 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в Минске председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы подписали меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией легкоатлетических федераций балканских стран, серьезное намерение к этому матчу проявляют страны Персидского залива, идут переговоры со сборной Польши, может быть, присоединится еще какая-нибудь сильная сборная. Мы надеемся, что к нам приедут настоящие звезды мировой легкой атлетики. Уверен, что соберется полный стадион", - отметил Вадим Девятовский.
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