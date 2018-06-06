Стали известны суммы призовых в Лиге Европы на следующий сезон

УЕФА рассказал о схеме распределения прибыли в Лиге Европы следующего сезона.

Валовый доход от ЛЧ, ЛЕ и Суперкубка УЕФА - примерно 3,25 млрд евро, общий размер выплат участникам - 2,55 млрд евро. Из этой суммы 2,04 млрд получат участники Лиги чемпионов и матча за Суперкубок УЕФА, а 510 млн евро получат клубы Лиги Европы.

Участники Лиги Европы от группового этапа до финала разделят между собой 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа может рассчитывать примерно на 2,62 миллиона евро.

За каждую победу на групповом этапе клуб получит 570 тысяч евро, за ничью - 190 тысяч евро.

Победитель в каждой группе получит 1 миллион евро, за второе место в группе клуб может рассчитывать на 500 тыс. евро.