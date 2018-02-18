Станислав Гладченко вышел в главный финал ОИ-2018 в лыжной акробатике

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Станислав Гладченко пробился в решающий раунд олимпийских соревнований, передает корреспондент БЕЛТА.
В первой финальной попытке белорус заработал 123,01 балла и занял 5-е место среди 12 участников. В следующем этапе выступали 9 фристайлистов, Станислав Гладченко вошел в число шести сильнейших, которые теперь проведут решающие прыжки за награды Олимпиады-2018.
Соревнования продолжаются.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN