Станислав Поздняков избран новым президентом ОКР

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков избран новым президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Такая информация размещена на официальном сайте ОКР, сообщает БЕЛТА.

Выборы нового главы ОКР состоялись сегодня во время работы Олимпийского собрания в Москве. За известного в прошлом фехтовальщика на саблях, который ранее занимал пост первого вице-президента ОКР, проголосовали 214 делегатов, а за четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова - 56.

На Олимпийском собрании также избраны генеральный секретарь ОКР, которым стала представительница синхронного плавания Анастасия Давыдова, и генеральный директор ОКР. Этот пост занял Владимир Сенглеев.

Прежний глава ОКР Александр Жуков возглавлял Олимпийский комитет России с 2010 года. Он принял решение покинуть свой пост в связи с большой загруженностью в Государственной думе.-0-