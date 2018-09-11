11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовали продажи билетных пакетов на домашние матчи БАТЭ в Лиге Европы. Об этом сообщили БЕЛТА в офисе борисовчан.

До 10 сентября билеты на игры с греческим ПАОКом, английским "Челси" и венгерским "Види" могли приобретать болельщики, у которых есть клубная карта чемпиона Беларуси. С сегодняшнего дня пакет на три матча могут приобрести в кассах стадиона "Борисов-Арены" и центральном офисе "Тикетпро" в Минске все желающие. Квота - три билетных пакета в одни руки. В первый день продажи небольшой ажиотаж наблюдается лишь в Минске, в кассах у стадиона очередей нет.

Первый домашний матч в Лиге Европы в группе L борисовский БАТЭ проведет 4 октября с греческим ПАОКом (22.00), 8 ноября клуб сыграет с английским "Челси" (20.55) и 29 ноября - с венгерским "Види" (20.55).-0-