6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные команды "Медведь" и "Грифоны" сыграют в финале "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день группового этапа соревнований минские "Грифоны" в группе А были сильнее команды из Горок "Мираж" - 7:2. В этом же квартете жлобинский "Днепр" и новополоцкий "Нефтеград" сыграли вничью - 4:4.

Первое место в группе В заняла минская команда "Медведь". В заключительном туре команда Московского района столицы не оставила шансов "Принеманским ястребам" из Гродно - 9:0. "Олимп" из Лунинецкого района победил солигорский "Шахтер" - 12:1 и занял второе место.

Турнирное положение в группе А: 1."Грифоны" - 6 очков (3 матча); 2."Мираж" - 4 (3); 3."Днепр" - 1 (3); 4."Нефтеград" – 1 (3).

Турнирное положение в группе В: 1."Медведь" - 6 (3); 2."Олимп" - 4 (3); 3."Принеманские ястребы" - 2 (3); 4."Шахтер" - 0 (3).

Решающие матчи "Золотой шайбы" пройдут 7 января. В борьбе за 7 место сыграют "Нефтеград" - "Шахтер", за пятое место встретятся "Днепр" - "Принеманские ястребы", бронзовые награды оспорят "Мираж" и "Олимп".

Стартовое вбрасывание финальной встречи, в которой сыграют "Грифоны" и "Медведь", на малой площадке "Чижовка-Арены" состоится в воскресенье в 14.30.

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году.

Организаторами соревнований выступают Министерство образования и Министерство спорта и туризма, ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", Федерация хоккея Беларуси, Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб" и ОО "Детско-юношеский клуб по хоккею "Золотая шайба".-0-