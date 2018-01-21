"Столица" и "Витэн" победили в первых полуфиналах Кубка Беларуси по мини-футболу

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу сегодня состоялись первые полуфинальные поединки, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий обладатель Кубка минский "Дорожник" уступил на своей площадке чемпионам страны, спортсменам "Столицы" со счетом 0:2.
В другом матче оршанский "Витэн" принимал на своей арене гостей из микашевичского "Гранита" и добился победы с минимальным перевесом - 1:0.
Ответные встречи за выход в финал пройдут 24 января, а решающий поединок 28-го по счету кубкового розыгрыша состоится 28 января в Орше.-0-
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