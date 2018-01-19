18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страну-хозяйку III Европейских игр планируют выбрать в конце 2018 года. Об этом рассказал в ходе заседания исполкома Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в швейцарской Лозанне президент этой организации Янез Кочианчич, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Дирекции II Евроигр.

Как отметил руководитель ЕОК, Евроигры в Минске будут проведены в соответствии с намеченным планом. "Каждая страна имеет свои отличия, поэтому важно иметь адаптированную модель проведения Евроигр, которая бы поощряла не только крупные страны к участию в тендерах на проведение Евроигр. Хочу поздравить координационную комиссию Европейских игр 2019 года и минский оргкомитет за их продолжительную, напряженную и эффективную работу. Это нормально, когда возникают некоторые трудности при подготовке такого масштабного события. Именно преданность делу всех участников позволяет быстро преодолеть любые проблемы", - уверен Янез Кочианчич.

Президент ЕОК отметил, что на Генеральной ассамблее в конце текущего года планируется определить страну, которая примет Европейские игры после Беларуси.

В ходе заседания исполкома ЕОК, в котором приняли участие первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич и директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, особое внимание уделено подготовке к II Европейским играм 2019 года в Минске. С презентацией перед участниками выступил директор фонда. Он информировал о ключевых моментах при подготовке Европейских игр, изменениях, которые произошли по сравнению с последней встречей в ноябре прошлого года на 46-й Генеральной ассамблее ЕОК в Загребе.

Георгий Катулин рассказал членам исполкома о заключенных соглашениях по сотрудничеству с дирекцией таких крупных компаний, как "Спорт-пари" (первый оператор электронных интерактивных игр в Беларуси) и velcom. Телекоммуникационный оператор приобрел статус официального оператора связи II Европейских игр 2019 года. На решающей стадии переговоры по выбору домашнего телевещателя. На эту ключевую позицию претендуют три международные компании: испанская ISB, португальская Medialuso-Mediapro и российская "Матч ТВ".

В ближайшее время ожидается решение вопроса о выборе IT-оператора, уже определен билетный оператор. Контракт находится на стадии согласования. Напомним, билеты на событие для иностранных гостей заменят визы.

Продолжается активная PR-кампания по продвижению Европейских игр в Беларуси и за ее пределами, предметный интерес в медиапартнерстве с дирекцией выразил ряд международных агентств и компаний. В конце марта в Минске планируется провести день открытых дверей для Национальных олимпийских комитетов стран - участниц II Европейских игр 2019 года.-0-