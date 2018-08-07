Суд ЕАЭС рассмотрит вопрос о спортсменах-легионерах 12 ноября

7 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Суд Евразийского экономического союза рассмотрит вопрос о спортсменах-легионерах 12 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"12 ноября состоится заседание Суда Евразийского экономического союза, на котором будет рассмотрен вопрос о соответствии праву союза установления количественных ограничений на участие спортсменов в национальных спортивных мероприятиях в зависимости от гражданства. Заявителем выступила Евразийская экономическая комиссия, которая обратилась в суд за консультативным заключением по этому вопросу", - отметили в пресс-службе.

В ЕЭК напомнили, Договором о ЕАЭС закреплен принцип свободного перемещения рабочей силы на территории союза. Государства - члены ЕАЭС не должны устанавливать и применять ограничения, предусмотренные их законодательством в целях защиты национального рынка труда. Исключения составляют ограничения, которые отвечают целям обеспечения национальной безопасности и общественного порядка.

"Комиссия провела мониторинг исполнения государствами-членами обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка союза, касающихся привлечения профессиональных спортсменов - граждан стран ЕАЭС к трудовой деятельности, - пояснили в ЕЭК. - По итогам мониторинга было выявлено, что в государствах-членах существуют определенные ограничения в этой сфере, в частности, определено, какое число спортсменов-легионеров, то есть иностранцев может принимать участие в определенных спортивных мероприятиях. Под понятие "легионеры" в том числе попадают и граждане стран союза, что в конечном итоге препятствует их работе".

ЕЭК считает, что лимиты на участие в национальных спортивных мероприятиях иностранных спортсменов не должны распространяться на граждан государств - членов ЕАЭС и не предусмотрены международными обязательствами в союзе. С этой позицией согласны все страны ЕАЭС, за исключением России. "По мнению РФ, наличие квот в спортивной сфере, которые предусмотрены в ее законодательстве, не нарушает Договор о ЕАЭС, а является реализацией государственной политики в сфере профессионального спорта; эта мера направлена на создание условий для подготовки спортсменов", - отметили в комиссии.

17 мая 2017 года Коллегия ЕЭК уже принимала решение уведомить государства ЕАЭС о необходимости исполнения Договора о ЕАЭС в отношении устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран - участниц союза.-0-