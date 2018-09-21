Суперкубок по волейболу среди мужских команд будет разыгран в Гомеле

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суперкубок по волейболу среди мужских команд будет разыгран сегодня в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке спорткомплекса "Локомотив" встретятся чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" и обладатель Кубка страны минский "Строитель". Белорусская федерация волейбола доверила проведение матча двух лучших волейбольных команд страны Гомелю, стараясь возродить в регионе былые традиции в этом виде спорта, и противостояние "Шахтера" и "Строителя" должно помочь вернуть интерес к волейболу.

Первый Суперкубок Беларуси был разыгран 7 октября 2017 года в спорткомплексе "МАПИД" в Минске. Волейболисты "Строителя" выиграли у "Шахтера" со счетом 3:1 (25:15, 25:23, 23:25, 25:18).

В межсезонье две ведущие команды белорусского чемпионата постарались обновить свои ряды. Значительные изменения произошли в составе "горняков". Команду пополнили пасующий Алексей Кураш, диагональный из Украины Владимир Тевкун, белорусский нападающий Сергей Антонович. Не сможет принять участие в игре за Суперкубок финский доигровщик солигорцев Сакари Антти Мякинен, который в составе национальной сборной выступает на чемпионате мира.

Матч за Суперкубок начнется в 19.00. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи.-0-