21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 100 парашютистов в Гродно посоревнуются в приземлениях на точность, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор государственного спортивного учреждения "Гродненский областной аэроклуб" Константин Царик.

Сегодня в Гродно стартуют открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту и II Кубок Гродненской области по парашютному спорту. Представительный турнир второй год кряду принимает аэродром Каролино гродненского аэроклуба. К слову, аэродром считается старейшим в стране: в прошлом году он отметил 105-летие.

"В соревнованиях примут участие 16 команд, а это свыше 100 спортсменов, в том числе заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Ожидается и выступление команды ВДВ из России", - рассказал Константин Царик.

В программе - показательные выступления парашютистов Гродненского областного аэроклуба и членов национальной сборной команды Республики Беларусь по парашютному спорту. Также в программу соревнований включена воздушная акробатика. Впрочем, самыми зрелищными станут соревнования на точность приземления. Парашютист ногой должен попасть в мишень диаметром в 2 см. Победителей в этом упражнении будут определять в индивидуальном и командных зачетах. Если позволит погода, то соревнованиям добавят зрелищности: мишень для парашютистов планируется разместить на островке в озере Юбилейном рядом с аэродромом.

Кроме того, зрителям и гостям представят выставку вооружений 6 отдельной гвардейской механизированной бригады.

Соревнования пройдут 21-26 мая.-0-