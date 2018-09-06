Таможенники из пяти стран сыграют в мини-футбол на турнире в Бресте

6 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 10-14 сентября пройдет XII Международный турнир по мини-футболу среди команд таможенных служб, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестской таможне.

Соревнования традиционно проводятся в преддверии Дня таможенника, который отмечается 20 сентября. В нынешнем году в турнире примут участие 6 команд, представляющие пять стран: Беларусь, Азербайджан, Армению, Россию и Украину. Матчи пройдут на площадке Дворца спорта "Виктория". Между собой дружины сыграют по круговой системе. Победителем станет команда, на счету которой окажется больше всего очков.

В качестве хозяев выступит сборная Государственного таможенного комитета, сформированная преимущественно из сотрудников Брестской таможни. Еще одним участником от Беларуси будет РУП "Белтаможсервис". Команда Комитета государственных доходов Армении приедет в Брест в ранге действующего чемпиона. Конкуренцию ей составят футболисты сборной Южного таможенного управления России, Государственной фискальной службы Украины и таможенной службы Азербайджана.

"Турнир проводится для укрепления дружеских связей между таможенными службами разных стран, популяризации и развития игровых и служебно-прикладных видов спорта. Помимо спортивной программы участники познакомятся с историей и достопримечательностями Бреста, посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", - отметили в таможне.

Организаторами соревнований являются Государственный таможенный комитет Беларуси, Брестский облисполком, ассоциация "Белорусская федерация футбола", Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо".-0-