30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 5" в прямом эфире покажет хоккейный матч Россия - Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
В результате переговоров с российскими коллегами телеканал "Беларусь 5" достиг договоренности о показе в прямом эфире из Москвы товарищеского хоккейного матча между национальной сборной Беларуси и олимпийской сборной России, которая готовится к предстоящим Олимпийским играм в Пхенчхане.
Белорусская команда под руководством Дэйва Льюиса уже находится в Москве. Стартовое вбрасывание произойдет в Ледовом дворце ВТБ в 19.30. Планируется, что против нашей команды сыграют звезды мирового хоккея Павел Дацюк и Илья Ковальчук.
Сборная Беларуси не принимает участие в главных стартах четырехлетия в Пхенчхане, проиграв Словении в домашней квалификации в сентябре 2016 года. Самым важным стартом для подопечных Дэйва Льюиса станет чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Дании в мае.-0-
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