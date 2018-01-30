Во время матча Беларусь - Россия. Фото из архива

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 5" в прямом эфире покажет хоккейный матч Россия - Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

В результате переговоров с российскими коллегами телеканал "Беларусь 5" достиг договоренности о показе в прямом эфире из Москвы товарищеского хоккейного матча между национальной сборной Беларуси и олимпийской сборной России, которая готовится к предстоящим Олимпийским играм в Пхенчхане.

Белорусская команда под руководством Дэйва Льюиса уже находится в Москве. Стартовое вбрасывание произойдет в Ледовом дворце ВТБ в 19.30. Планируется, что против нашей команды сыграют звезды мирового хоккея Павел Дацюк и Илья Ковальчук.

Павел Дацюк будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане Российские хоккеисты с момента распада СССР ни разу не побеждали на Олимпийских играх. На последних главных стартах четырехлетия в Сочи в 2014 году они заняли пятое место.

Сборная Беларуси не принимает участие в главных стартах четырехлетия в Пхенчхане, проиграв Словении в домашней квалификации в сентябре 2016 года. Самым важным стартом для подопечных Дэйва Льюиса станет чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Дании в мае.-0-