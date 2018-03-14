Телеканал "Беларусь 5" запускает новую авторскую спортивную программу "Кикнадзе. Мнение"

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 5" и канал телерадиовещательной организации Союзного государства "БелРос" запускают 23 марта новый совместный проект "Кикнадзе. Мнение", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Авторская программа известного ведущего Кирилла Кикнадзе будет информировать зрителей о наиболее ярких и значимых событиях спортивной жизни. "Новая программа "Кикнадзе. Мнение" сочетает в себе информационно-аналитический жанр и популярный формат ток-шоу. Телезрители смогут получить интересную информацию и выслушать разные точки зрения на происходящие спортивные и околоспортивные события не только от ведущего, но и от гостей в студии", - отметил руководитель спортивного канала медиахолдинга Павел Булацкий.

Ведущий нового проекта "Беларусь 5" Кирилл Кикнадзе - известный журналист и телеведущий, который знаком болельщикам как профессионал и эксперт в мировом спортивном закулисье. Он также является автором множества фильмов и программ на спортивную тематику. -0-