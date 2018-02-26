Теннисист Илья Ивашко стал первой ракеткой Беларуси

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После опубликования обновленного рейтинг-листа Ассоциации теннисистов-профессионалов наиболее высокое место из белорусских спортсменов в нем занимает Илья Ивашко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой десятке теннисистов мирового рейтинга произошли минимальные изменения:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) - 10 105 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9760,

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) - 4960,

4 (4). Григор Димитров (Болгария) - 4635,

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4450,

6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 3810,

7 (7). Давид Гоффин (Бельгия) - 3280,

8 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2825,

9 (10). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 2745,

10 (8). Джек Сок (США) - 2650.

Среди белорусов в мировом рейтинге наибольшего прогресса добился Илья Ивашко, который поднялся сразу на 46 позиций благодаря выходу в полуфинал турнира в Марселе. Такого достижения на соревнованиях под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов 24-летний Ивашко добился впервые в карьере. Теперь в рейтинг-листе он переместился с 193-й на 147-ю позицию (369 очков). Именно этот факт позволил ему стать первой ракеткой Беларуси.

Белорус Илья Ивашко не смог выйти в финал теннисного турнира в Марселе В сегодняшнем полуфинальном поединке Ивашко проиграл 16-й ракетке планеты французу Люке Пуилю – 3:6, 6:7 (6:8). В решающем поединке Пуиль сыграет завтра с россиянином Кареном Хачановым, занимающим 47-е место в мировом рейтинге.

Ниже Ильи Ивашко в мировом рейтинге Егор Герасимов, который с 146-го переместился на 150-е место (357). В число первых 200 сильнейших теннисистов также входит белорус Владимир Игнатик, который потерял три позиции и располагается на 189-й строке списка (290).-0-