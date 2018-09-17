Александра Саснович уступила россиянке Анастасии Павлюченковой на старте турнира в Токио

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка Александра Саснович (31-е место рейтинга WTA) уступила россиянке Анастасии Павлюченковой (28; WTA) со счетом 3:6, 4:6 в первом круге турнира Toray Pan Pacific Open в Токио с призовым фондом $799 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперница белоруски активнее действовала в атаке и отличилась мощной подачей. Александра Саснович допустила ошибки в ключевых розыгрышах в геймах и завершила борьбу в первом круге. В Токио в ночь с понедельника на вторник вступит в борьбу на турнире и Виктория Азаренко, она сыграет против японки Куруми Нары.

В Санкт-Петербурге стартовал престижный турнир с призовым фондом более $1 млн. Белорус Илья Ивашко успешно преодолел квалификацию, обыграв россиянина Евгения Тюрнева - 7:6, 7:6. Еще один представитель белорусской команды Владимир Игнатик уступил Лукасу Мидлеру из Австрии (7:5, 6:2).-0-