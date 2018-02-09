Теннисистка Ольга Барабанщикова рассказала о своей беременности

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистка, певица и телеведущая Ольга Барабанщикова ждет ребенка. Об этом она рассказала в своем Instagram, сообщает БЕЛТА.
Ольга Барабанщикова решила поделиться радостной новостью. Певица призналась: порой ей не верится, что это происходит с ней. Пережив неудачную беременность 7 лет назад, нынешнюю она называет самым большим чудом в своей жизни. "Не хочу больше прятаться или ходить в безразмерных платьях и свитерах. Хочется в полной мере насладиться этим самым долгожданным и прекрасным периодом", - отметила она.
Замуж Ольга Барабанщикова вышла в 2016 году за вице-президента Европейской ассоциации тенниса Алексея Селиваненко.-0-
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