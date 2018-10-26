Теннисисты Словакии вышли вперед в матче Кубка Дэвиса с белорусами

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Братиславе стартовал матч второго раунда плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Словакии и Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом одиночном поединке лидер словацкой команды Мартин Клижан (46-й номер мирового рейтинга) переиграл молодого белоруса Александра Згировского (1894) - 6:1, 6:4.
Следующими на грунтовый корт NTC Arena выйдут второй номер хозяев Норберт Гомбош (276) и первая ракетка белорусской сборной Егор Герасимов (179).
В субботу, 27 октября, сначала состоится парная встреча, в которой хозяева Мартин Клижан и Филип Полашек будут соперничать с белорусским дуэтом Максим Мирный / Андрей Василевский. Затем пройдут одиночные поединки: Мартин Клижан - Егор Герасимов, Норберт Гомбош - Александр Згировский. Однако во второй соревновательный день капитаны команд Доминик Хрбаты и Владимир Волчков могут произвести замены.
Победитель матча сохранит прописку в первой группе, а проигравший перейдет во вторую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.-0-
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