Теннисные сборные Беларуси возглавят новые капитаны

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитаны мужской и женской сборных Беларуси по теннису Владимир Волчков и Эдуард Дубров отправлены в отставку. Такое решение принято сегодня на заседании бюро правления Белорусской теннисной федерации. Главному тренерскому совету БТФ поручено в месячный срок предоставить кандидатуры капитанов обеих сборных, сообщили БЕЛТА в пресс-службе теннисной федерации.

Такое решение принято в связи неудачным выступлением команд в февральских матчах. Женская сборная Беларуси в домашней встрече первого круга Кубка Федерации уступила теннисисткам Германии 2:3, а мужская команда на старте турнира группы I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса проиграла в гостях теннисистам Австрии с сухим счетом 0:5.

Теперь в апреле женской сборной предстоит сыграть в Минске с теннисистками Словакии в борьбе за право остаться в элитной дивизионе Кубка Федерации. Мужская дружина в сентябре будет отстаивать право сохранить свои нынешние позиции.-0-