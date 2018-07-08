Тестовые соревнования ко II Европейским играм начнутся в августе - Ковальчук

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестовые соревнования ко II Европейским играм начнутся в августе. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, сообщает БЕЛТА.

Министр рассказал о степени готовности страны к проведению масштабного спортивного мероприятия. "Уже в августе начинаются тестовые соревнования, многие объекты готовы к проведению, некоторые еще, скажем так, в стадии дошлифовывания", - сказал Сергей Ковальчук. Он добавил, что подготовка идет планомерно. "Есть план, есть люди, все хотят, чтобы мы показали товар лицом, показали страну в первую очередь, потом показали результаты в спорте. Что главнее из этого - мне тяжело оценить. Как спортивному функционеру, наверное, лучше, чтобы результаты в спорте были хорошие, но, как человеку государства, важно и страну нашу показать для людей, которые приедут на эти Европейские игры. Все заряжены, все нацелены, все готовы выполнить поставленные задачи", - отметил министр.

Отвечая на вопрос о массовой физической культуре и результатах в большом спорте, он подчекнул важность обоих направлений. "Массовый спорт почему очень важен - потому что это здоровье людей, это здоровье всей нации. Чем больше людей будут заниматься разными видами спорта, тем больше они будут отвлечены от каких-то негативных моментов, которые в жизни существуют. А результат в спорте - это наша гордость. Мы представляем интересы страны, мы показываем себя на мировой арене, мы сравниваем себя с другими странами и показываем на что мы способны. У нас много очень в стране талантливых, молодых, одаренных спортсменов, которые готовы показывать эти результаты", - заключил Сергей Ковальчук.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-