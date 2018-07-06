Тестовый турнир по бадминтону к II Европейским играм пройдет в сентябре в Минске

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестовый турнир по бадминтону к II Европейским играм 2019 года пройдет в сентябре в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе дирекции предстоящего спортивного форума.

Международный турнир Belarus International пройдет с 6 по 9 сентября в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club и станет первым стартом уровня этапа Кубка Европы (из серии "Фьючерс") по бадминтону.

До начала соревнований Минск посетили технический делегат Европейской конфедерации бадминтона (BEC) Джимми Андерсен и эксперты этой организации. Они ознакомились с ходом подготовки спортивно-развлекательного комплекса Falcon Club к II Европейским играм. Как рассказали в дирекции, делегация конфедерации бадминтона обсудила вопросы проведения и судейства предстоящих соревнований, изучила игровую и разминочную зоны спорткомплекса. Джимми Андерсен высоко оценил возможности спорткомплекса.

На II Европейских игр 2019 года турнир по бадминтону будет идти в зачет чемпионата Европы. В июне 2019 года в Минске разыграют 5 комплектов наград: у мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах, а также один - в смешанном парном разряде. Участникам турнира представится шанс заработать рейтинговые очки, необходимые для квалификации на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.-0-