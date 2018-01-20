Тестовый турнир по баскетболу 3х3 к Евроиграм-2019 пройдет в Минске

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестовый турнир по баскетболу Palova. Snowball 3x3, который входит в программу II Европейских игр 2019 года, пройдет в Минске 27-28 января в торговом центре "Столица", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.
Две белорусские команды будут сформированы из числа кандидатов в национальную команду Беларуси, которой предстоит представлять страну на Евроиграх. Подопечным главного тренера Дмитрия Колтунова будут противостоять сильнейшие коллективы из России, Литвы, Латвии и Украины.
"В Минск приедут девять зарубежных команд высокого профессионального уровня, а всего на площадку выйдут 16 коллективов. Проведение игр в непривычной атмосфере торгового центра позволит продемонстрировать всю красоту и динамичность вида спорта", - отметили в федерации баскетбола.
Матчи финального этапа турнира можно будет увидеть также в записи на телеканале "Беларусь 5" 29 января в вечернем эфире.-0-
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