Тимофей Калачев помог "Ростову" победить футболистов СКА в чемпионате России

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Ростова" одержали первую победу под руководством нового тренера Валерия Карпина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После пяти матчей без выигрышей ростовчане в матче 26-го тура обыграли на своем поле аутсайдера хабаровский СКА со счетом 2:0. Одним из лучших в составе хозяев был белорусский полузащитник Тимофей Калачев, при непосредственном участии которого были забиты оба гола. Благодаря этому успеху "Ростов" набрал 30 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

Лидер российского чемпионата московский "Локомотив" разгромил в столичном дерби футболистов "Динамо" - 4:0, а его главный преследователь московский "Спартак" неожиданно уступил в Екатеринбурге местному "Уралу" со счетом 1:2. Сейчас у железнодорожников 55 очков, а у спартаковцев на 5 баллов меньше. На третье место поднялся "Краснодар", легко победивший у себя дома тульский "Арсенал" - 3:0, после чего у него стало 47 очков. На два балла отстают московский ЦСКА, который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, а также "Зенит" из Санкт-Петербурга. Армейцы на выезде сыграли вничью с "Уфой" - 1:1, а питерские футболисты одолели на своем поле махачкалинский "Анжи", возглавляемый белорусским тренером Вадимом Скрипченко - 1:0.

18 апреля состоятся перенесенные матчи 23-го тура, в которых сыграют претенденты на медали: "Локомотив" - "Ахмат", "Зенит" - "Динамо", ЦСКА - "Амкар".-0-