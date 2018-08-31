Толкательница ядра Алена Дубицкая стала четвертой в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Толкательница ядра Алена Дубицкая заняла четвертое место в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором выходе в сектор белоруска совершила свою лучшую попытку, отправив снаряд на 19 м 01 см, и претендовала на бронзовую награду. Однако вскоре с третьей позиции ее потеснила Кристина Шваниц из Германии - 19 м 50 см. Серебряным призером стала Равен Сандерс из США - 19 м 64 см. Победила в Брюсселе Ляо Гонь из Китая - 19 м 83 см.

В финале "Бриллиантовой лиги" в толкании ядра выступила и еще одна белоруска Юлия Леонтюк, которая завершила борьбу на восьмом месте - 16 м 13 см.

Как сообщалось, наиболее высокого результата в самом престижном коммерческом турнире добилась Татьяна Холодович, победившая в Цюрихе в метании копья.-0-