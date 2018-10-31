"Торпедо-БелАЗ" и минское "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" сыграли вничью с минским "Динамо" в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Жодино прошла в напряженной борьбе, соперники ни разу не смогли поразить ворота друг друга - 0:0.

В первом из трех сегодняшних поединков солигорский "Шахтер" принимал гостей из "Витебска" и победил со счетом 2:1.

В 20.45 брестское "Динамо" на своем поле начнет встречу с лидером первенства борисовским БАТЭ.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БАТЭ - 63 очка (25 матчей), "Шахтер" - 54 (26), "Витебск" - 53 (26), "Динамо" (Минск) - 5 (26), "Торпедо-БелАЗ" - 47 (26), "Динамо" (Брест) - 45 (25).-0-