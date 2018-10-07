Торжественное открытие Юношеских Олимпийских игр состоялось в Буэнос-Айресе

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Аргентины - Буэнос-Айресе - состоялась торжественная церемония открытия III летних Юношеских Олимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко направил приветствие членам спортивной делегации Беларуси на III летних Юношеских Олимпийских играх Александр Лукашенко выразил убеждение, что благодаря таланту, трудолюбию и воле к победе белорусские спортсмены покорят олимпийский пьедестал.

Организаторы приняли решение отойти от традиционного мероприятия на главном стадионе и провели шоу на центральной улице города у монумента Обелиск. С приветственной речью к участникам обратился президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

После был зажжен олимпийский огонь и состоялось шествие атлетов с флагами своих стран. Знаменосцем белорусской команды выступил Иван Брынза (гребля академическая).

III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года пройдут в Буэнос-Айресе 6 - 18 октября. 3998 спортсменов из 206 стран будут соревноваться в 32 видах спорта. В течение 12 соревновательных дней участники разыграют 241 комплект медалей.

В 2014 году на II Юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине в копилке белорусской команды было 9 медалей (5 золотых, 4 серебряные). Среди тех, кто завоевывал награды четыре года назад, такие известные теперь атлеты, как Кристина Староселец (академическая гребля), Эльвира Герман (легкая атлетика). В неофициальном командном зачете белорусская сборная заняла в Китае 15-е место.-0-