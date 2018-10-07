Торжественное открытие Юношеских Олимпийских игр состоялось в Буэнос-Айресе

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Аргентины - Буэнос-Айресе - состоялась торжественная церемония открытия III летних Юношеских Олимпийских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Организаторы приняли решение отойти от традиционного мероприятия на главном стадионе и провели шоу на центральной улице города у монумента Обелиск. С приветственной речью к участникам обратился президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
После был зажжен олимпийский огонь и состоялось шествие атлетов с флагами своих стран. Знаменосцем белорусской команды выступил Иван Брынза (гребля академическая).
III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года пройдут в Буэнос-Айресе 6 - 18 октября. 3998 спортсменов из 206 стран будут соревноваться в 32 видах спорта. В течение 12 соревновательных дней участники разыграют 241 комплект медалей.
В 2014 году на II Юношеских Олимпийских играх в китайском Нанкине в копилке белорусской команды было 9 медалей (5 золотых, 4 серебряные). Среди тех, кто завоевывал награды четыре года назад, такие известные теперь атлеты, как Кристина Староселец (академическая гребля), Эльвира Герман (легкая атлетика). В неофициальном командном зачете белорусская сборная заняла в Китае 15-е место.-0-
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