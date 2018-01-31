Торжественное открытие Олимпийских игр будут транслировать каналы Белтелерадиокомпании

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямую трансляцию торжественного открытия ХХІІІ зимних Олимпийских игр в Республике Корея 9 февраля предоставит вниманию телезрителей официальный вещатель Олимпиады в Беларуси - Белтелерадиокомпания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре медиахолдинга.

Торжественная церемония открытия Игр-2018 пройдет в Олимпийском дворце в Пхенчхане. Он расположен в парке Хвэнге, который соберет около 75 тыс. зрителей, желающих воочию понаблюдать за открытием 23-й зимней Олимпиады.

Зрителей ожидает часовое динамичное шоу, после которого начнется парад стран-участниц. Подготовкой шоу занимаются 400 человек, а в самом празднике будет задействовано 2000 актеров. Они создадут зимнюю сказку, полную восточной гармонии и светлых ожиданий, в которой расскажут о корейских традициях и попытаются донести идеи единства, мира и объединения самых разных людей.

За всеми мероприятиями торжественного открытия Игр-2018 белорусские телезрители смогут следить в прямом эфире "Беларусь 1". Феерическое рождение Олимпийского огня начнется в 13.55.

Из-за разницы во времени с Республикой Корея основные события Олимпиады будут происходить днем. С учетом этого, церемонии открытия и закрытия Игр, соревнования с участием белорусских спортсменов, а также самые яркие старты телеканал "Беларусь 5" будет показывать и вечером, в более удобное для зрителей время. Так, торжественное открытие Олимпийских игр спортивный канал медиахолдинга покажет в 21.50.

В этот же день в 22.30 на "Беларусь 1" стартует специальный проект "Олимпийский дневник. Пхенчхан-2018". Ежедневно в эфире главного канала страны спортивные журналисты Белтелерадиокомпании будут рассказывать, что происходит на олимпийских стадионах и аренах, за их пределами.

Самую оперативную информацию об участии отечественных спортсменов можно будет узнать также из "Дневников Олимпиады" в эфире Белорусского радио. На Первом национальном канале сформирована своя олимпийская команда спортивных журналистов, которая будет следить за всеми важными событиями Игр-2018 в Республике Корея. По итогам выступлений спортсменов обозреватели Первого национального будут приглашать известных специалистов, чтобы вместе порадоваться достижениями белорусских атлетов.

Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане - событие, которого ждут миллионы людей на всей планете. В течение 17 дней мир будет следить за выступлениями сильнейших спортсменов. Трансляции основных событий Игр будут вестись на всех континентах.

Благодаря трансляциям и олимпийским дневникам в эфире теле- и радиоканалов медиахолдинга приобщиться к многомиллионной аудитории смогут и белорусские болельщики.

Подробный график телевизионных трансляций соревнований будет размещен в преддверии Олимпиады на официальном сайте медиахолдинга в специальном разделе https://www.tvr.by/televidenie/belarus-5/olimpiada-2018/-0-