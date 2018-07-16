Тренер сборной Хорватии прокомментировал назначение пенальти в финале ЧМ по футболу

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич на пресс-конференции прокомментировал назначение пенальти в финале ЧМ по футболу. Об этом сообщают информагентства.

Одним из самых обсуждаемых моментов финала ЧМ-2018 по футболу между командами Франции и Хорватии стало назначение арбитром Нестором Питаной пенальти в пользу французов после просмотра видеоповтора. Этот пенальти вошел в футбольную историю, как первый, который был назначен в финале чемпионатов мира при помощи системы VAR.

Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу после 20-летнего перерыва Финальный поединок 21-го чемпионата мира на поле московского стадиона "Лужники" в присутствии почти 80 тыс. зрителей удался на славу. Начало первой половины игры прошло под знаком преимущества хорватов, но их атакам не хватало остроты в завершающей стадии.

Златко Далич отметил, что не совсем согласен с решением арбитра. Он заявил: "Во-первых, поздравляю Францию с чемпионством. Мы играли хорошо первые 20 минут, контролировали игру. Затем забили автогол со стандарта. Мы продолжали доминировать, вернулись к жизни - и тут пенальти. Никогда не комментирую судейство, но в финале чемпионата мира такие пенальти не назначаются".

Также главный тренер сборной Хорватии добавил: "Это не снижает ценности победы французов, а нам немного не повезло. Раньше удача нам улыбалась, теперь - нет. Это был наш лучший футбол на турнире. Мы контролировали игру, но пропускали. Нельзя допускать такие ошибки. Мы разочарованы, но гордимся тем, чего нам удалось добиться". При этом Златко Далич попросил не воспринимать его слова как негатив в адрес главного судьи финального матча.

Бывший вратарь сборной Дании и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель также встал на защиту сборной Хорватии: "Финал чемпионата мира - очень важный момент, но судья его украл. Это спустило воздух из хорватов. Вся их бравада и дополнительная энергия, которые они показывали в предыдущих трех матчах, разом исчезли. Этот финал не заслуживал такого. Я бы вручил Хорватии приз зрительских симпатий. Она вдохновляла нас, показала, что тяжелым трудом можно добиваться результатов".

Финальная игра чемпионата мира-2018 по футболу между сборными Франции и Хорватии прошла 15 июля в Москве и завершилась победой французов со счетом 4:2. Второе место стало для команды из Хорватии лучшим результатом за всю историю выступлений на мировых футбольных первенствах.-0-