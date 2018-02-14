14 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси назвал квартет биатлонистов на индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет 15 февраля на олимпийском стадионе "Альпенсия", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонке примут участие Максим Воробей, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников и Роман Елётнов. Старт будет дан в 14.20 по белорусскому времени.

Перед мужчинами сильнейших определят женщины в гонке на 15 км. Белорусские биатлонистки Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Надежда Скардино и Дарья Домрачева выйдут на старт в 11.15. Соревнования перенесены со среды на четверг из-за сильного ветра. Более комфортная погода на Олимпиаде ожидается 15 февраля.-0-