Тренерский штаб сборной Беларуси объявил состав на сентябрьские матчи Лиги наций

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по футболу объявил состав на сентябрьские матчи Лиги наций со сборными Сан-Марино и Молдовы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Подготовку к предстоящим встречам сборная начнет с 3 сентября и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ. Стартовый домашний матч Лиги наций УЕФА против Сан-Марино состоится 8 сентября на стадионе "Динамо" и начнется в 19.00 по минскому времени.

Вечером 9 сентября сборная Беларуси отправится в Кишинев, где 11 сентября встретится с командой Молдовы. Противостояние на стадионе "Зимбру" начнется в 21.45 по белорусскому времени.

Главный тренер Игорь Криушенко включил в итоговый состав национальной команды 23 футболистов:

вратари - Сергей Черник ("Нанси", Франция), Александр Гутор ("Динамо-Брест"), Андрей Климович ("Шахтер", Солигорск);

защитники - Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Игорь Шитов ("Динамо-Минск"), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все - БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич ("Кайрат", Алма-Аты, Казахстан), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск);

полузащитники - Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба - БАТЭ, Борисов), Сергей Баланович, Юрий Ковалев (оба - "Шахтер", Солигорск), Ренан Брессан ("Шавиш", Португалия), Павел Нехайчик, Павел Савицкий (оба - "Динамо-Брест"), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Никита Корзун ("Динамо-Минск"), Юрий Кендыш ("Шериф", Тирасполь, Молдова);

нападающие - Денис Лаптев ("Шахтер", Солигорск), Антон Сарока ("Локерен", Бельгия).-0-