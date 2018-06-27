Тренерский штаб сборной Беларуси по баскетболу объявил состав на отборочные матчи ЧМ

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по баскетболу во главе с Александром Крутиковым объявил состав на отборочные матчи чемпионата мира с Черногорией и Испанией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации баскетбола.
В состав вошли: центровые Артем Параховский, Александр Семенюк; защитники Кирилл Ситник, Александр Кудрявцев, Сергей Вабищевич, Виталий Лютыч, Девон Саддлер, Алексей Тростинецкий; нападающие Евгений Белянков, Никита Мещеряков, Дмитрий Полещук, Максим Салаш.
Белорусские баскетболисты сыграют на текущей неделе два гостевых матча в квалификации чемпионата мира 2019 года: 28 июня в 22.00 в Никшиче подопечные Александра Крутикова выйдут на паркет против черногорцев, a 1 июля в 19.30 соперниками в Малаге станут испанцы.
Телеканал "Беларусь 5" покажет обе встречи в прямом эфире.
После четырех матчей сборная Беларуси занимает четвертое место в группе А, в активе команды 5 очков. Лидируют испанцы, на счету которых 4 победы в четырех матчах.-0-
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