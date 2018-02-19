Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на смешанную эстафету на ОИ

19 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Квартет белорусских стреляющих лыжников составят Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин. Сегодня в биатлонном центре "Альпенсия" пройдет официальная тренировка.

Начало гонки состоится 20 февраля в 14.15 по минскому времени. На счету отечественных стреляющих лыжников в Пхенчхане одна серебряная награда, которую в масс-старте завоевала Дарья Домрачева.-0-