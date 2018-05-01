Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею назвал состав на ЧМ в Данию

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею назвал состав на чемпионат мира в Данию, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Федерации хоккея Беларуси.

В выездном списке 25 игроков: голкиперы - Иван Кульбаков, Виталий Трус, Михаил Карнаухов; защитники - Степан Фальковский, Владимир Денисов, Роман Дюков, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Никита Устиненко, Павел Воробей, Дмитрий Коробов; нападающие - Павел Развадовский, Сергей Дрозд, Артем Демков, Джефф Платт, Егор Шарангович, Александр Матерухин, Максим Сушко, Шарль Лингле, Александр Павлович, Артем Левша, Александр Китаров, Артем Кислый, Евгений Ковыршин, Артур Гаврус.

Среди игроков есть и дебютанты чемпионатов мира. Это защитник Степан Фальковский из Американской хоккейной лиги (АХЛ), где он выступает за клуб "Онтарио", голкипер Иван Кульбаков, нападающие Артем Левша и Максим Сушко. Национальная команда под руководством Дэйва Льюиса проведет сегодня в Минске заключительную тренировку, а 2 мая отправится в Данию.

На чемпионате мира белорусские хоккеисты выступят в группе А. Первый матч они проведут 4 мая в Копенгагене с командой Швеции (21.15). Телеканал "Беларусь 1" покажет прямую трансляцию игры. Соперниками сборной Беларуси на первом этапе турнира также станут команды Франции (5 мая), России (7 мая), Швейцарии (9 мая), Чехии (11 мая), Австрии (12 мая) и Словакии (15 мая). Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал мирового форума.-0-