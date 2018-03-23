23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главные тренеры футбольных сборных Беларуси и Азербайджана назвали стартовые составы на сегодняшний товарищеский матч, который начнется в 19.00 в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наставник белорусской команды Игорь Криушенко рассчитывает на такой вариант основы: Гутор; Шитов, Мартынович, Политевич, М.Володько, Маевский, Кисляк, Драгун, Савицкий, Стасевич, Лаптев.

Тренер хозяев поля Гурбан Грубанов остановился на следующем варианте: К.Агаев; Медведев, Рагимов, Абышов, Пашаев, Дениев, Алмейда, Алескеров, Гурбанов, Иммамвердиев, Юнанов.

Встречу на стадионе "Олимпийский" судит бригада латвийских арбитров во главе с Андрисом Трейманисом.-0-