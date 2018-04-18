Тренеры юниорской сборной Беларуси по хоккею (U-18) назвали состав на ЧМ

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренеры юниорской сборной Беларуси по хоккею (U-18) назвали состав на чемпионат мира в сильнейшем дивизионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В окончательный список вошли 24 игрока. Основу сборной составляют хоккеисты команды "Беларусь U-18", в прошедшем сезоне выступавшие в высшей лиге чемпионата страны. Также на чемпионате мира состав белорусов постараются укрепить игроки из клубов юношеских лиг Северной Америки: нападающие Павел Ажгирей, Игнат Белов, Илья Усов, Григорий Готовец, защитник Артем Борщев.

На мировом форуме, который стартует 19 апреля в Челябинске и Магнитогорске, сборная Беларуси сыграет в группе "А". Первым соперником подопечных Павла Перепехина станет команда Канады (20 апреля, 17.30), во втором туре белорусы встретятся с хоккеистами Швеции (21 апреля, 13.30), через два дня белорусская команда сыграет со Швейцарией (23 апреля, 13.30), а завершит предварительный этап 24 апреля матчем с США (13.30). Все игры белорусские хоккеисты проведут в Магнитогорске на арене "Металлург". Четыре лучшие команды выйдут в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди игроков до 18 лет.

На прошлом чемпионате мира сборная выступала под руководством другого специалиста Юрия Файкова и смогла сохранить прописку в элитном дивизионе, одержав две победы в трех матчах (2:0, 2:3, 3:1) над Латвией за право остаться в компании сильнейших.-0-