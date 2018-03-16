Тренеры сборной Беларуси по биатлону определились с квартетом на женскую эстафету КМ в Холменколлене

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с квартетом на женскую эстафету Кубка мира в Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гонке 17 марта в 14.30 примут участие Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Надежда Писарева и Дарья Домрачева. Олимпийская чемпионка Пхенчхана в составе эстафеты Ирина Кривко не попала в список, так как еще восстанавливается после болезни.
После женской эстафеты состоится гонка преследования у мужчин. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию обеих гонок.-0-
Фото Дениса Костюченко
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