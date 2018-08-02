2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий этап чемпионата Беларуси по дрифтингу пройдет в Пинске 12 августа, сообщили БЕЛТА организаторы.

Гонки начнутся днем на мотобольном стадионе ДОСААФ по ул.Рокоссовского, 17. "По итогам предыдущих двух этапов первое место белорусского чемпионата занимает литовский спортсмен Гедеминас Левицкас. Еще один герой третьего этапа - пинчанин Денис Клищевский. За него болеет весь город, потому что каждый раз Денис показывает красивый и агрессивный дрифт. На ночных соревнованиях в Логойске Клищевский выиграл квалификацию. Сейчас он занимает четвертую строчку в общем зачете", - рассказали организаторы.

Билеты на #DriftPinsk18 можно купить в кассе стадиона ДОСААФ и на сайте Ticketpro.by.-0-