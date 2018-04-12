Третий спортивный фестиваль "Папа, мама, я - футбольная семья" стартует 12 мая в Борисове и Шклове

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ровно через месяц, 12 мая, стартует крупнейший национальный спортивный фестиваль "Папа, мама, я - футбольная семья", который пройдет уже в третий раз под эгидой ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Первые отборочные этапы пройдут в Борисове и Шклове, а последний квалификационный тур намечен на 24 июня в Сморгони. После завершения турниров во всех регионах Минск примет финальный раунд, в котором определятся лучшие футбольные семьи Беларуси.

Первая подобная акция прошла в 2016 году на комплексе футбольных полей АБФФ с участием 56 семей, в прошлом году в соревнованиях приняли участие уже более 500 семей. Интерес к футбольному фестивалю продолжает расти - в новом сезоне пройдут 12 районных этапов, затем лучшие семейные команды сыграют в областных финалах, победители отправятся на республиканский решающий этап, который состоится в конце августа.

В связи с очень большим интересом к фестивалю его организаторы в этом году были вынуждены ввести некоторые ограничения. Так, в каждом из областных финалов выступят не более 100 семей, в районных - не более 60. Формат фестивалей не изменился: мини-турниры будут организованы в 6 группах - среди отцов, среди матерей, а также в четырех детских возрастных категориях от 5 до 17 лет. Каждый член семьи будет приносить зачетные очки в семейную копилку в зависимости от занятого его командой места.-0-