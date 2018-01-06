Три белорусские биатлонистки стартуют в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двумя гонками преследования сегодня продолжится четвертый этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старт женских "догонялок" на дистанции 10 км с двумя заходами на стрельбище выйдут три белорусские биатлонистки. Дарья Домрачева уйдет на лыжню под 7-м номером, Ирина Кривко стартует 17-й, у Надежды Скадино 35-я стартовая позиция. Прямая трансляция женского пасьюта начнется в 14.05 на телеканале "Беларусь 5".

Среди 60 участников мужской гонки преследования на 12,5 км, которая стартует в 17.00, также будет белорусское трио: Сергей Бочарников (19-й стартовый номер), Дмитрий Абашев (49), Роман Елётнов (56).

Завершится этап в Оберхофе 7 января двумя эстафетами: у женщин 4х6 км, у мужчин - 4х7,5 км.-0-