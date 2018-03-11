Три белорусские биатлонистки выступят в масс-старте на этапе КМ в Финляндии

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусские биатлонистки выступят сегодня в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидер команды Дарья Домрачева получила пятый стартовый номер, Ирина Кривко - 18-й, Надежда Скардино - 20-й.
Для четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой данный вид программы один из самых любимых. На прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане именно в масс-старте белоруска завоевала серебряную награду. На этапе Кубка мира в Контиолахти Домрачева уже поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета, победив в спринте.
Начало женского масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в 18.10. Телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию в 17.55. Сегодня в Контиолахти пройдет и мужской масс-старт. Начало - в 15.30. Белорусские биатлонисты в предстоящей гонке участия не примут.
Восьмой этап Кубка мира по биатлону состоится с 15 по 18 марта в норвежском Хольменколлене, а завершится сезон для ведущих стреляющих лыжников 22-25 марта в российской Тюмени.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN