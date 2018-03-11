Три белорусские биатлонистки выступят в масс-старте на этапе КМ в Финляндии

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусские биатлонистки выступят сегодня в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер команды Дарья Домрачева получила пятый стартовый номер, Ирина Кривко - 18-й, Надежда Скардино - 20-й.

Для четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой данный вид программы один из самых любимых. На прошедшей Олимпиаде в Пхенчхане именно в масс-старте белоруска завоевала серебряную награду. На этапе Кубка мира в Контиолахти Домрачева уже поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета, победив в спринте.

Начало женского масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в 18.10. Телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию в 17.55. Сегодня в Контиолахти пройдет и мужской масс-старт. Начало - в 15.30. Белорусские биатлонисты в предстоящей гонке участия не примут.

Восьмой этап Кубка мира по биатлону состоится с 15 по 18 марта в норвежском Хольменколлене, а завершится сезон для ведущих стреляющих лыжников 22-25 марта в российской Тюмени.-0-