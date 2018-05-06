Три белорусские теннисистки стартуют на крупном турнире в Мадриде

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу три белорусские теннисистки сегодня примут старт на турнире категории "Премьер" в Мадриде с призовым фондом 6 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первой на грунтовый корт испанской столицы выйдет Арина Соболенко (47-й номер мирового рейтинга), соперницей которой будет американка Бернарда Пера (98). Затем Виктория Азаренко (99) встретится с сербкой Александрой Крунич (52), а Александра Саснович (55) сыграет с Даниэль Коллинз (45).-0-